Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Presseeinladung: Gemeinden erhalten Bescheide für Musterfeuerwehrhaus

Schwerin (ots)

Landesinnenminister Christian Pegel überreicht Inaussichtstellungen aus dem 50-Millionen-Programm für Musterfeuerwehrhäuser sowie für SBZ-Fördermittel an mehrere Gemeinden im Landkreis Vorpommern-Rügen für die Förderung eines neuen Feuerwehrhauses.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu den nachstehend aufgeführten Terminen herzlich eingeladen.

Im Landkreis VorpommernRügen erhalten am Montag, 30. März 2026, die Gemeinden Hugelsdorf, Eixen, Semlow, Marlow und Pantlitz einen entsprechenden Bescheid.

Termin: 9.30 Uhr

Ort: Krakower Str. 1a, 18465 Hugoldsdorf/ OT Rönkendorf Feuerwehrgebäude

Termin: 10.45 Uhr

Ort: Barther Straße 24, 18334 Eixen (altes Feuerwehrgebäude)

Termin: 12 Uhr

Ort: Feuerwehr, Parkstr. 1 in 18334 Semlow (rote Backsteingebäude)

Termin: 13.15 Uhr

Ort: Rathaus Marlow, Am Markt 1, 18337 Marlow

Termin: 14.30 Uhr

Ort: Feuerwehrgerätehaus Ahrenshagen-Daskow, 18320 Pantlitz, Am Burgwall 1

Am Mittwoch, 8. April 2026, erhalten die Gemeinden Divitz-Spoldershagen, Sundhagen, Franzburg und Deyelsdorf.

Termin: 11 Uhr

Ort: Parkstraße 4c in 18314 Divitz-Spoldershagen, Dorfgemeinschaftshaus

Termin: 12.45 Uhr

Ort: An der Feuerwehr 1, OT Reinberg, 18519 Sundhagen

Termin: 14 Uhr

Ort: Freiwillige Feuerwehr Franzburg, 18461 Franzburg, Zu den Hellbergen 21

Termin: 15.30 Uhr

Ort: Feuerwehrgebäude in Fäsekow Nr. 11a, 18513 Deyelsdorf

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