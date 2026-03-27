Ministerium für Inneres und Bau Mecklenburg-Vorpommern
IM-MV: Presseeinladung: Gemeinden erhalten Bescheide für Musterfeuerwehrhaus
Schwerin (ots)
Landesinnenminister Christian Pegel überreicht Inaussichtstellungen aus dem 50-Millionen-Programm für Musterfeuerwehrhäuser sowie für SBZ-Fördermittel an mehrere Gemeinden im Landkreis Vorpommern-Rügen für die Förderung eines neuen Feuerwehrhauses.
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu den nachstehend aufgeführten Terminen herzlich eingeladen.
Im Landkreis VorpommernRügen erhalten am Montag, 30. März 2026, die Gemeinden Hugelsdorf, Eixen, Semlow, Marlow und Pantlitz einen entsprechenden Bescheid.
Termin: 9.30 Uhr
Ort: Krakower Str. 1a, 18465 Hugoldsdorf/ OT Rönkendorf Feuerwehrgebäude
Termin: 10.45 Uhr
Ort: Barther Straße 24, 18334 Eixen (altes Feuerwehrgebäude)
Termin: 12 Uhr
Ort: Feuerwehr, Parkstr. 1 in 18334 Semlow (rote Backsteingebäude)
Termin: 13.15 Uhr
Ort: Rathaus Marlow, Am Markt 1, 18337 Marlow
Termin: 14.30 Uhr
Ort: Feuerwehrgerätehaus Ahrenshagen-Daskow, 18320 Pantlitz, Am Burgwall 1
Am Mittwoch, 8. April 2026, erhalten die Gemeinden Divitz-Spoldershagen, Sundhagen, Franzburg und Deyelsdorf.
Termin: 11 Uhr
Ort: Parkstraße 4c in 18314 Divitz-Spoldershagen, Dorfgemeinschaftshaus
Termin: 12.45 Uhr
Ort: An der Feuerwehr 1, OT Reinberg, 18519 Sundhagen
Termin: 14 Uhr
Ort: Freiwillige Feuerwehr Franzburg, 18461 Franzburg, Zu den Hellbergen 21
Termin: 15.30 Uhr
Ort: Feuerwehrgebäude in Fäsekow Nr. 11a, 18513 Deyelsdorf
Rückfragen bitte an:
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