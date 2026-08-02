Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am Samstag, den 01.08.2026, kam es gegen 19:25 Uhr auf der Zufahrt zur B105 in Ribnitz-Damgarten zu einem Verkehrsunfall eines alleinbeteiligten Pkw. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 26-jährige ukrainische Fahrzeugführer eines Honda Civic die Damgartener Chaussee und bog auf die B105 ein. Hierbei kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Durch den Zusammenstoß lösten sich Fahrzeugteile vom Pkw und blieben am Unfallort liegen. Aufgrund des Verkehrsunfalles und der unsicheren Fahrweise informierte ein Zeuge die Polizei über den Notruf. In der Folge konnten die beiden Fahrzeuginsassen in der Nähe des abgestellten Fahrzeuges festgestellt werden. Der Fahrzeugführer wies einen Atemalkoholwert von 1,62 Promille auf. Das Fahrzeug erlitt durch den Aufprall einen wirtschaftlichen Totalschaden und war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 3000,- Euro. Gegen den Fahrer des Pkw wird eine Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehrs eingeleitet.

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