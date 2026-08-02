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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluß

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am Samstag, den 01.08.2026, kam es gegen 19:25 Uhr auf der Zufahrt 
zur B105 in Ribnitz-Damgarten zu einem Verkehrsunfall eines 
alleinbeteiligten Pkw.
Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 26-jährige ukrainische 
Fahrzeugführer eines Honda Civic die Damgartener Chaussee und bog auf
die B105 ein. Hierbei kam der Fahrzeugführer nach rechts von der 
Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Durch den 
Zusammenstoß lösten sich Fahrzeugteile vom Pkw und blieben am 
Unfallort liegen. Aufgrund des Verkehrsunfalles und der unsicheren 
Fahrweise informierte ein Zeuge die Polizei über den Notruf. 
In der Folge konnten die beiden Fahrzeuginsassen in der Nähe des 
abgestellten Fahrzeuges festgestellt werden. Der Fahrzeugführer wies 
einen Atemalkoholwert von 1,62 Promille auf.
Das Fahrzeug erlitt durch den Aufprall einen wirtschaftlichen 
Totalschaden und war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein 
Sachschaden von ca. 3000,- Euro.
Gegen den Fahrer des Pkw wird eine Ermittlungsverfahren wegen 
Trunkenheit im Straßenverkehrs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
PHK Stephan Grabbert
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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