Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 13-jährigen Jungen

Stralsund (ots)

Der seit dem 30. Juli 2026 in Stralsund vermisste 13-Jährige Junge aus Stralsund konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell