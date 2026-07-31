PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach dem 13-jährigen Jungen

Stralsund (ots)

Der seit dem 30. Juli 2026 in Stralsund vermisste 13-Jährige Junge 
aus Stralsund konnte wohlbehalten angetroffen werden.
Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt.
Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den 
Medien für die Unterstützung und eingegangenen Hinweise. Es wird um 
Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
PHK Stephan Grabbert
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 31.07.2026 – 18:18

    POL-NB: Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

    Brünzow (Landkreis V-G) (ots) - Am 31.07.2026 ereignete sich gegen 13:56 Uhr auf der L263 bei Brünzow ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Die 68-jährige Fahrzeugführerin eines Renault Laguna wollte an einer Einmündung auf Höhe der HEM-Tankstelle Brünzow nach links in Fahrtrichtung Lubmin abbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden Opel ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 15:54

    POL-NB: Abschlussmeldung zum Rettungseinsatz an der Steilküste auf Rügen (LK Vorpommern Rügen)

    Sassnitz (ots) - Am 31.07.2026, gegen 12.30 Uhr, wurden der Polizei zwei Personen an den Kreidefelsen in der Nähe der Piratenschlucht gemeldet. Die beiden Personen wurden seeseitig im oberen Drittel des Steilhangs festgestellt. Es wurde umgehend ein Rettungseinsatz ausgelöst, bei dem Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sassnitz, Mitarbeiter des Rettungsdienstes, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren