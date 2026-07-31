Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der B198 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Friedland (ots)

Am 31.07.2026, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich auf der B198 zwischen Woldegk und Wolfshagen ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte der 60-jährige deutsche Fahrzeugführer eines PKW VW von der Bundesstraße nach links in eine Einfahrt abzubiegen. Dabei übersah der 60-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache einen entgegenkommenden PKW Dacia. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch der Dacia mit dem Heck auf die Schutzplanke geriet und dort zum Stillstand kam. Der 58-jährige deutsche Fahrer des Dacia wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem RTW ins Krankenhaus Prenzlau verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 22.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesstraße teilweise voll gesperrt werden.

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