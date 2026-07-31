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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der B198 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Friedland (ots)

Am 31.07.2026, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich auf der B198 zwischen 
Woldegk und Wolfshagen ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand beabsichtigte der 60-jährige deutsche Fahrzeugführer 
eines PKW VW von der Bundesstraße nach links in eine Einfahrt 
abzubiegen. Dabei übersah der 60-Jährige aus bislang ungeklärter 
Ursache einen entgegenkommenden PKW Dacia.  Es kam zur Kollision 
beider Fahrzeuge, wodurch der Dacia mit dem Heck auf die Schutzplanke
geriet und dort zum Stillstand kam. Der 58-jährige deutsche Fahrer 
des Dacia wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem RTW ins 
Krankenhaus Prenzlau verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr 
fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden. 
Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 22.000 Euro geschätzt.
Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die 
Bundesstraße teilweise voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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