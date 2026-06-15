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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Einbruch und bittet um Mithilfe

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (12.06.2026) gegen 21.20 Uhr versuchten sich zwei bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Lauterlech zu verschaffen. Eine 78-Jährige Frau konnte zwei bislang unbekannten Täter wahrnehmen, welche versuchten in die Nachbarswohnung einzubrechen. Die Frau verständigte daraufhin umgehend die Polizei. Die beiden Täter konnten noch vor Eintreffen der Beamten unerkannt fliehen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Ein Beuteschaden entstand nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls und bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe. Zeugen, welche im Tatzeitraum entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg, unter der Telefonnummer 0821/323-3821, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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