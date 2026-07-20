Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Falscher Bankmitarbeiter und Abholer erbeuten EC-Karte - Senior um Bargeld betrogen

Warstein (ots)

Ein Senior aus Warstein ist am Samstagnachmittag (18.07.2026) Opfer einer Betrugsmasche geworden. Bislang unbekannte Täter gaben sich telefonisch als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes einer Bank aus und erschlichen sich so die Bankkarte des Mannes. Anschließend wurden bereits 1.000 Euro vom Konto des Geschädigten abgehoben.

Gegen 15:50 Uhr wurde die Polizei zur Augustastraße gerufen. Eine aufmerksame Nachbarin hatte bemerkt, dass der Senior während eines ungewöhnlich langen Telefonats persönliche Angaben zu seinen Vermögensverhältnissen machte. Da ihr die Situation verdächtig vorkam, begab sie sich in den Hausflur. Dort traf sie auf einen jungen Mann, der vor der Wohnung des Seniors stand. Als dieser die Zeugin bemerkte, verließ er das Haus und entfernte sich in Richtung Bilsteinstraße.

Die Nachbarin begab sich daraufhin in die Wohnung des Seniors und überzeugte ihn, das Telefonat zu beenden. Der Anrufer hatte sich als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Sparkasse ausgegeben und behauptet, eine angeblich betrügerische Abbuchung müsse verhindert werden. Im Verlauf des Gesprächs wurde der Senior unter anderem nach seinen Vermögensverhältnissen, Bargeld, Schmuck sowie seiner PIN gefragt.

Kurz zuvor hatte ein unbekannter Mann an der Wohnungstür geklingelt und erklärt, die Bankkarte zur Sperrung abholen zu müssen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Karte unbemerkt entwendet. Die Nachbarin ließ die Karte umgehend sperren. Zu diesem Zeitpunkt waren jedoch bereits 1.000 Euro vom Konto des Geschädigten abgehoben worden.

Der unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- etwa 20 bis 25 Jahre alt - circa 170 bis 180 Zentimeter groß - schlanke Statur - dunkle Haare - sprach akzentfrei Deutsch - unauffälliges Erscheinungsbild

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den beschriebenen Mann im Bereich der Augustastraße oder der Bilsteinstraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich bei der Polizei unter 02921 91000 zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Die Polizei rät:

Seien Sie misstrauisch, wenn angebliche Bankmitarbeiter am Telefon nach PIN, TAN oder Vermögensverhältnissen fragen. Banken erfragen diese Daten niemals telefonisch.

Geben Sie niemals Ihre Bankkarte oder persönliche Zugangsdaten an fremde Personen heraus. Bankmitarbeiter holen keine EC- oder Debitkarten an der Haustür ab.

Beenden Sie verdächtige Telefonate sofort und wählen Sie die Ihnen bekannte Rufnummer Ihrer Bank selbst.

Lassen Sie sich insbesondere bei angeblichen Notfällen oder Zeitdruck nicht unter Druck setzen.

Ziehen Sie bei Unsicherheiten Angehörige, Nachbarn oder die Polizei hinzu.

Lassen Sie Ihre Bankkarte bei Verdacht unverzüglich über den Sperrnotruf 116 116 sperren und informieren Sie die Polizei.

Sprechen Sie mit älteren Angehörigen über diese Betrugsmasche. Aufklärung ist der beste Schutz.

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