Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: E-Zigaretten aus Lagerraum gestohlen

Lippetal (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag (17. Juli) in den Lagerraum eines Snackautomaten-Verkaufs in Lippetal-Herzfeld eingebrochen.

Der Betreiber der Snackautomaten, die in einem Haus an der Lippborger Straße aufgestellt sind, hörte nach eigenen Angaben gegen 1:50 Uhr einen lauten Knall. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich zwei Täter gewaltsam Zutritt zum angrenzenden Lagerraum verschafft und nach bisherigen Erkenntnissen mehrere E-Zigaretten gestohlen.

Im Anschluss sah der Betreiber zwei Jugendliche, die zu Fuß in Richtung Kirche flüchteten. Sie waren laut seiner Aussage zwischen 14 und 18 Jahre alt. Ein Jugendlicher war etwa 1,70 Meter groß und trug ein weißes T-Shirt. Der andere war etwa 1,60 Meter groß und mit einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Einbruch oder den flüchtigen Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

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