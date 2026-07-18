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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall an Fahrbahnverengung - Verursacher flüchtet

Werl (ots)

Am 17.07.2026 kommt es in Werl, kurz nach 21:00 Uhr, in der Straße Am alten Schloss zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich bereits ein Fahrzeug, in Fahrtrichtung Wickeder Straße, in einer Fahrbahnverengung, als ihm ein weißer Mercedes Sprinter entgegenkam. Trotz der bereits besetzten Engstelle fuhr der entgegenkommende Fahrer weiter in den Bereich ein. Der zuerst eingefahrene PKW wollte eine Frontalkollision verhindern und wich aus. Er touchierte in Folge einen geparkten PKW. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand Sachschaden, an zwei Fahrzeugen, in Höhe von ca. 6000 EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachtes der Verkehrsunfallflucht aufgenommen.(OG.)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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