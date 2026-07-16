Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Zeugen nach sexuellem Übergriff gesucht

Warstein-Belecke (ots)

Am Donnerstagmorgen (16. Juli) kam es gegen 07:20 Uhr in der Wilkestraße in Warstein-Belecke, auf Höhe des Kriegerdenkmals, zu einem sexuellen Übergriff auf ein 11-jähriges Mädchen aus Warstein.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Geschädigte zu Fuß auf dem Weg zur Schule, als sich ihr von hinten ein bislang unbekannter Mann näherte. Der Mann schubste die 11-Jährige zunächst zur Seite und berührte sie anschließend am Gesäß. Als die Freundin der 11-jährigen den Mann auf sein Verhalten ansprach, zeigte dieser den Mittelfinger und entfernte sich anschließend in Richtung des Netto-Marktes.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 190 bis 195 cm groß - geschätztes Alter: Ende 50 bis Anfang 60 Jahre - wenig Haare - kurzer Bart - kariertes Kurzarmhemd - kurze braune Hose - braun-grüne Augen - weiß-braune Lederschuhe - führte einen braunen oder dunkelgrünen Einkaufsroller mit Punkten mit sich und sprach während des Vorfalls nicht

Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den beschriebenen Mann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Warstein unter der Telefonnummer 02902 91000 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweise der Polizei:

Wer eine vergleichbare Situation beobachtet oder selbst betroffen ist, sollte sich möglichst in Sicherheit bringen und unverzüglich die Polizei über den Notruf 110 verständigen. Eine schnelle Mitteilung ermöglicht ein sofortiges Einschreiten der Polizei und erhöht die Chancen, Tatverdächtige zeitnah anzutreffen.

Prägen Sie sich - sofern dies gefahrlos möglich ist - das Aussehen der Person, die Fluchtrichtung oder besondere Merkmale ein.

Jede Beobachtung kann für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein.

Die Polizei nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen ernst und bittet darum, entsprechende Feststellungen umgehend zu melden.

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