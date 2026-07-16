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POL-SO: Mercedes hebt über Leitplanke ab und prallt gegen Baum

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Rüthen (ots)

Zwischen Warstein-Suttrop und Rüthen kam es in der Nacht zu Donnerstag (16. Juli) zu einem Alleinunfall eines hochmotorisierten Autos. Der Fahrer stand möglicherweise unter Drogeneinfluss.

Ein 22-jähriger Mann aus Rüthen fuhr gegen 1 Uhr mit einem Mercedes AMG GT 63 auf der Straße Kattensiepen in Fahrtrichung Rüthen. In der Linkskurve im Bereich der Einfahrt zum dortigen Steinbruch kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf den Grünstreifen. Der Mercedes fuhr über die beginnende Leitplanke und wurde in die Luft geschleudert. Danach stieß er mit dem Heck gegen einen Baum, überschlug sich und kam etwa drei Meter unterhalb der Straße im Wald zum Stehen.

Der Fahrer hatte großes Glück: Er blieb bei dem Unfall nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Zur Untersuchung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Weil sich bei der Unfallaufnahme Anzeichen ergaben, dass der 22-Jährige unter Drogeneinfluss stehen könnte, wurde ihm dort auch eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der stark beschädigte Mercedes wurde dafür sichergestellt.

Im Fahrzeug wurden ein vierstelliger Bargeldbetrag sowie mehrere Vapes ohne Steuerbanderole gefunden. Die Polizei stellte alles zu Beweiszwecken sicher und fertigte eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Tabakerzeugnisgesetz.

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