Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gemeinsamer Schwerpunkteinsatz von Landes- und Bundespolizei in Soest

Soest (ots)

Die Polizeiwache Soest führte am 15. Juli 2026 gemeinsam mit Kräften der Bundespolizeiinspektion Münster einen Schwerpunkteinsatz im Stadtgebiet durch.

Der Einsatz konzentrierte sich auf den Bahnhofsbereich einschließlich des Bahnhofsvorplatzes sowie die Soester Innenstadt.

Während des Einsatzes kontrollierten die Einsatzkräfte mehr als 100 Personen.

Auf dem Parkplatz des City-Centers beobachteten die eingesetzten Beamten zwei Personen, die in ein Fahrzeug einstiegen und zuvor bereits im Bahnhofsbereich kontrolliert worden waren. Das Fahrzeug wurde daraufhin angehalten und überprüft. Während der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte dafür, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Gegen den Fahrer wurden entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

Im Bereich des Bahnhofsvorplatzes sowie im Bahnhof stellten die Einsatzkräfte zudem ein erhöhtes Aufkommen von E-Scooter-Fahrern fest, obwohl das Befahren des Bahnhofsgebäudes nicht zulässig ist. Ein Fahrer fiel den Beamten innerhalb kurzer Zeit gleich zweimal auf. Auch bei ihm ergaben sich Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht.

Die Polizei wird auch künftig gemeinsam mit der Bundespolizei weiterhin solche Schwerpunktkontrollen durchführen, um die Sicherheit im öffentlichen Raum weiter zu erhöhen und Straftaten konsequent zu verfolgen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell