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Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: 14-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis mit dem PKW seiner Eltern

Anröchte (ots)

Ein 14-jähriger Jugendlicher muss sich nach einer nächtlichen Autofahrt des Verdachtes mehrerer Verkehrsdelikte verantworten. Nach bisherigem Erkenntnisstand war der Jugendliche zunächst von seinem Vater am 18.07.2026, gegen 01:00 Uhr, von einer Feier in Erwitte abgeholt und nach Hause gebracht worden. Kurze Zeit später nahm er offenbar ohne Wissen der Eltern deren PKW und fuhr zurück zur Party. Im weiterten Verlauf setzte sich der 14-Jährige erneut ans Steuer, um schließlich nach Hause zu fahren. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung konnte der Jugendliche im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen an der elterlichen Wohnanschrift, in Anröchte, angetroffen werden. Die Beamten stellten eine Alkoholisierung des Jugendlichen fest. Der genaue Alkoholwert wurde bei dem Jugendlichen gerichtsverwertbar festgestellt. Aufgrund seines Alters ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (Og.)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

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