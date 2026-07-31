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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Brünzow (Landkreis V-G) (ots)

Am 31.07.2026 ereignete sich gegen 13:56 Uhr auf der L263 bei Brünzow
ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person.
Die 68-jährige Fahrzeugführerin eines Renault Laguna wollte an einer 
Einmündung auf Höhe der HEM-Tankstelle Brünzow nach links in 
Fahrtrichtung Lubmin abbiegen. Dabei übersah sie den von links 
kommenden Opel Zafira, sodass es zum Zusammenstoß beider PKW kam. 
Durch die Kollision wurde der 47-jährige Fahrzeugführer des PKW Opel 
leichtverletzt und musste durch Rettungskräfte vor Ort versorgt 
werden. An der Unfallstelle waren Kameraden der Frewilligen Feuerwehr
Kemnitz sowie ein Rettungswagen und ein Notarztwagen im Einsatz.
An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden und die 
Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 
18.000,- EUR geschätzt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden 
in eigener Zuständigkeit geborgen. Die Fahrbahn musste für etwa 1,5 
Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
PHK Stephan Grabbert
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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