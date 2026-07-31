Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit verletzter Person und hohem Sachschaden

Brünzow (Landkreis V-G) (ots)

Am 31.07.2026 ereignete sich gegen 13:56 Uhr auf der L263 bei Brünzow ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Die 68-jährige Fahrzeugführerin eines Renault Laguna wollte an einer Einmündung auf Höhe der HEM-Tankstelle Brünzow nach links in Fahrtrichtung Lubmin abbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden Opel Zafira, sodass es zum Zusammenstoß beider PKW kam. Durch die Kollision wurde der 47-jährige Fahrzeugführer des PKW Opel leichtverletzt und musste durch Rettungskräfte vor Ort versorgt werden. An der Unfallstelle waren Kameraden der Frewilligen Feuerwehr Kemnitz sowie ein Rettungswagen und ein Notarztwagen im Einsatz. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden und die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 18.000,- EUR geschätzt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden in eigener Zuständigkeit geborgen. Die Fahrbahn musste für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt werden.

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