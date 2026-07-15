Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei beendet Auseinandersetzung auf Supermarktparkplatz

Hagenow (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt neun Personen kam es am Dienstagabend in Hagenow.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 20:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Rudolf-Tarnow-Straße überwiegend männliche Heranwachsende und Jugendliche im Alter zwischen 17 und 21 Jahren aneinander. Im Verlauf der Auseinandersetzung sollen mehrere Beteiligte geschubst sowie mit Händen und Fäusten geschlagen worden sein. Zudem soll ein 19-jähriger Tatverdächtiger eine Machete aus seiner Kleidung gezogen und damit mehrere Personen bedroht haben. Ein 17-Jähriger erlitt dabei leichte Verletzungen in Form von Rötungen im Gesichtsbereich. Hintergrund der Auseinandersetzung sollen Beziehungsstreitigkeiten gewesen sein.

Mit dem Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten konnte die Situation beruhigt werden. Nach einem Zeugenhinweis fanden die Einsatzkräfte die zuvor weggeworfene Machete in einer angrenzenden Kleingartenanlage und stellten sie sicher.

Die Polizei war mit fünf Funkstreifenwagen im Einsatz und leitete Strafverfahren gegen zwei Heranwachsende im Alter von 19 und 21 Jahren unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Bedrohung sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Bei Atemalkoholkontrollen wurden bei den beiden Beschuldigten Werte von 0,9 beziehungsweise 1,7 Promille festgestellt.

Alle Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

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