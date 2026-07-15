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POL-HRO: 40. Deutsche Polizeimeisterschaft der Leichtathletik in Rostock: Polizei M-V erneut Gastgeber für Deutschlands beste Polizeisportler

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Rostock (ots)

Save the Date: 25. und 26. August 2026 im Rostocker Leichtathletikstadion

Spitzensport trifft Polizeiarbeit: Die Hanse- und Universitätsstadt Rostock wird im August zum Treffpunkt der besten Polizeisportlerinnen und Polizeisportler Deutschlands. Zur 40. Deutschen Polizeimeisterschaft der Leichtathletik lädt die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern am 25. und 26. August 2026 in das Rostocker Leichtathletikstadion ein. Rund 280 Athletinnen und Athleten aus dem gesamten Bundesgebiet werden erwartet, um in insgesamt 21 Disziplinen um Meistertitel und Medaillen zu kämpfen.

Rostock ist nach 2024 zum zweiten Mal Austragungsort der Deutschen Polizeimeisterschaft der Leichtathletik. Neben den Landespolizeien aus ganz Deutschland beteiligt sich auch die Bundespolizei an den Wettkämpfen. Die Jubiläumsmeisterschaft verspricht spannende Wettbewerbe auf hohem sportlichem Niveau: Rund 130 Frauen und 156 Männer haben sich für die Veranstaltung qualifiziert und gehen in insgesamt 21 verschiedenen Lauf-, Sprung- und Wurfdisziplinen sowie im internationalen Fünfkampf an den Start.

Auch die Gastgebermannschaft der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern ist mit einem eigenen Aufgebot vertreten: Insgesamt 14 Athletinnen und Athleten - darunter sechs Frauen und acht Männer - haben sich für die Meisterschaft qualifiziert. Sie treten in unterschiedlichen Lauf-, Sprung- und Wurfdisziplinen sowie im internationalen Fünfkampf an. Zum Aufgebot gehören voraussichtlich Starterinnen und Starter über 100 Meter, 800 Meter, 10.000 Meter, 3.000 Meter Hindernis sowie in den technischen Disziplinen Diskuswurf, Weitsprung und Kugelstoßen.

Besonders im Fokus steht Speerwerfer Eric Frank. Der Goldmedaillengewinner der vergangenen Polizeimeisterschaft gehört auch 2026 zum Favoritenkreis im Kamp um die Medaillen. Sein Vorteil: Der 24-Jährige kennt den Schauplatz der Meisterschaft bestens. Das Rostocker Leichtathletikstadion ist nicht nur Austragungsort der Titelkämpfe, sondern zugleich die tägliche Trainingsstätte des beim 1. LAV Rostock trainierenden Athleten.

Die Deutsche Polizeimeisterschaft der Leichtathletik verbindet den sportlichen Wettkampf mit Teamgeist und zeigt nicht zuletzt die besondere Verbindung von (Leistungs-) Sport und Polizeiberuf. Die Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern freut sich darauf, Athletinnen und Athleten, Verantwortliche sowie Gäste aus ganz Deutschland in Rostock begrüßen zu dürfen.

Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich eingeladen, die Wettkämpfe im Rostocker Leichtathletikstadion zu verfolgen und die Athletinnen und Athleten zu unterstützen. Der Eintritt ist frei.

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- 40. Deutsche Polizeimeisterschaft der Leichtathletik - 25. und 26. August 2026 - Rostocker Leichtathletikstadion

Weitere Einblicke in die Meisterschaft, den Ablauf der Wettbewerbe sowie Gesprächsmöglichkeiten mit den Beteiligten werden im Vorfeld der Veranstaltung veröffentlicht.

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