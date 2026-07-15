Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Weitere Unfälle mit Schwerverletzten am Dienstag in und um Schwerin

Schwerin, Pampow (ots)

Neben dem bereits veröffentlichten Verkehrsunfall, bei dem am Dienstag ein Fußgänger in Schwerin schwer verletzt wurde, ereigneten sich im Tagesverlauf zwei weitere Verkehrsunfälle, bei denen zwei weitere Personen schwere Verletzungen erlitten.

Bereits gegen 11:45 Uhr kam es im Kreuzungsbereich An der Crivitzer Chaussee / Am Grünen Tal zu einem Auffahrunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 44-jährige deutsche Autofahrerin aus Schwerin mit ihrem Hyundai auf ein ziviles Einsatzfahrzeug der Polizei auf. Dieses habe, ebenso wie weitere Fahrzeuge davor, an einer Ampel aufgrund querender Fußgänger verkehrsbedingt angehalten. Die 44-Jährige erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine Polizeibeamtin, die sich im zivilen Polizeifahrzeug befand, klagte ebenfalls über Schmerzen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Am Abend gegen 22:40 Uhr ereignete sich auf der B321 zwischen Schwerin und Warsow, auf Höhe Pampow, ein weiterer schwerer Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war einer Polizeistreife in der Werkstraße ein BMW 3er aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Der Fahrer entzog sich anschließend einer beabsichtigten Verkehrskontrolle und setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Warsow fort. Dabei soll er mehrere Fahrzeuge überholt haben. In einer Rechtskurve kam der 38-jährige deutsche Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der BMW überfuhr die Schutzplanke, kollidierte mit mehreren Bäumen und überschlug sich, bevor das Fahrzeug schließlich wieder auf den Rädern zum Stehen kam.

Der 38-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Zudem sei er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis gewesen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung des Unfallhergangs ein DEKRA-Sachverständiger hinzugezogen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Begutachtung sowie der Bergungsarbeiten musste die B321 im Bereich der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt werden. Die Maßnahmen dauerten bis gegen 03:00 Uhr an. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die weiteren Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

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