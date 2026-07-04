Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mitfahndungsersuchen nach 12-Jährigem Mädchen

Neuss-Rosellen (ots)

Seit Freitag (03.07) wird ein 12-Jähriges Mädchen aus Neuss-Rosellen vermisst. Die 12-Jährige verließ gegen 06:30 Uhr ihr Elternhaus in Richtung Schule. Wie später festgestellt wurde, blieb das Mädchen der Schule fern. Gegen 20:30 Uhr sei die Vermisste immer noch nicht zurückgekehrt, so dass die Polizei Neuss informiert wurde. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen und der Einsatz eines Mantrailers blieben ergebnislos. Erste Ortungsergebnisse des Mobiltelefones führten möglicherweise in den Bereich Wuppertal.

Ein Lichtbild und eine Personenbeschreibung der Vermissten kann unter folgendem Link eingesehen werden.

https://polizei.nrw/fahndung/208750

Personen, die die Vermisste seit dem genannten Zeitpunkt gesehen haben oder Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Neuss unter der Telefonnummer 02131- 3000 zu melden. (Bi.)

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