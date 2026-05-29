PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Iserlohn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Heckenbrand am Nußberg

FW-MK: Heckenbrand am Nußberg
  • Bild-Infos
  • Download
  • 4 weitere Medieninhalte

Iserlohn (ots)

Zu einem weiteren Heckenbrand wurde die Feuerwehr Iserlohn heute Mittag gegen 14:30 Uhr alarmiert - dieses Mal an der Walter-Jost-Straße. Auf etwa 3 Metern Länge stand eine Hecke in Vollbrand und hat sich im Verlauf über einen Hang auf Vegetation sowie eine Gartenhütte ausgebreitet.

Die Berufsfeuerwehr setzte 2 C-Rohre im Außenangriff zur Brandbekämpfung ein und verhinderte somit ein Übergreifen auf ein weiteres Gebäude. Der Brandrauch zog indes in ein Wohngebäude und sorgte für eine Geruchsbelästigung in einem angrenzenden Schulgebäude. Gemeinsam mit der Löschgruppe Bremke der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn wurden beide Gebäude kontrolliert und quergelüftet. Ein Anwohner verletzte sich und wurde durch den Rettungsdienst ambulant vor Ort versorgt.

Während des knapp 90-minütigen Einsatzes wurde der Grundschutz an der Feuerwache durch die Löschgruppen Stadtmitte und Bremke sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Iserlohn
Joel Remscheidt
Telefon: 02371 / 8066
E-Mail: pressestelle@feuerwehr-iserlohn.de
www.feuerwehr-iserlohn.de
www.facebook.de/Feuerwehr-Iserlohn

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Iserlohn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Iserlohn
Weitere Meldungen: Feuerwehr Iserlohn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren