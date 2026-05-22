Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Gemeinsame Ausbildung der Feuerwehr Iserlohn mit dem Feuerwehrverband Märkischer Kreis

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Iserlohn (ots)

In oben genannter Kooperation führten wir in dieser Woche eine gemeinsame Ausbildungsmaßnahme durch, zusammen mit der "Taktik- & Technik Seminare für den Hubrettungseinsatz GbR".

Was sperrig klingt, hatte ein klares Ziel: Die Ausbildung von 10 neuen Ausbildern für Drehleitern und andere Hubrettungsfahrzeuge. Vier Lehrgangsplätze belegte die Feuerwehr Iserlohn für die Feuerwehrschule, die sechs weiteren Plätze übernahm der Feuerwehrverband MK und hat diese seinen Mitgliedern in den Feuerwehren im MK angeboten. Nach Losverfahren wurden Teilnehmer aus Meinerzhagen, Halver, Hemer, Menden, Neuenrade und Iserlohn zu dem zweitägigen Lehrgang eingeladen. Alle Teilnehmenden haben das Ausbildungsziel erreicht und dürfen ab jetzt Maschinisten für Drehleitern und andere Hubrettungsfahrzeuge eigenverantwortlich ausbilden.

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