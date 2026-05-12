Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Brand im Außenbereich sorgt für Verrauchung im Waldstadtzentrum

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Iserlohn (ots)

Die Feuerwehr Iserlohn wurde heute Mittag um 12:37 Uhr zu einen Brandereignis in die Innenstadt gerufen. Am Waldstadtzentrum, das sich am Theodor-Heuss-Ring befindet und mehrere Geschäftslokale, Wohnungen sowie Teile des Rathauses umfasst, war es zu einem Brand im Außenbereich gekommen. An der Gebäudefassade zur Gartenstraße hatte Begrünung Feuer gefangen und brannte beim Eintreffen der Feuerwehr unter starker Rauchentwicklung. Durch die Lüftungsanlage gelang dabei Rauch ins Innere des Gebäudes, hier insbesondere in die Geschäftsräume der beheimateten Discounter sowie in die Tiefgarage im Untergeschoss. Während das Feuer schnell von einem Trupp mit einem C-Rohr gelöscht werden konnte, zogen sich die Belüftungsmaßnahmen in den geräumten Ladenlokalen längere Zeit hin. Bei der Entrauchung der betroffenen Räumlichkeiten wurde die Feuerwehr Iserlohn von der Werkfeuerwehr der Firma Bakelite aus Letmathe unterstützt. Die Werkfeuerwehr verfügt über ein spezielles Löschunterstützungsfahrzeug (LUF). Dabei handelt es sich um ein fernsteuerbares Fahrzeug mit Kettenantrieb und einem Hochleistungslüfter mit einem maximalen Volumenstrom von 90.000 m³/h. Mit dem LUF wurden die Räume belüftet und der eingedrungene Brandrauch entfernt. Die Feuerwehr konnte den Einsatz gegen 15:30 Uhr beenden und die betroffenen Bereiche an die jeweiligen verantwortlichen Personen übergeben. Im Einsatz befanden sich die Berufsfeuerwehr mit dem Löschzug, dem Rettungsdienst und dem übergeordneten Führungsdienst, die Löschgruppe Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Werkfeuerwehr Bakelite mit insgesamt 20 Einsatzkräften. Die Feuerwache an der Dortmunder Straße wurde mit weiteren Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr nachbesetzt. Parallel zum Ereignis am Theodor-Heuss-Ring gab es noch zwei weitere Alarmierungen für die Feuerwehr Iserlohn. An der Giesestraße musste eine Ölspur beseitigt werden und in der Obergrüne ein Baum, der auf ein Haus zu stürzen drohte.

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