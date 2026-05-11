Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Kreisleistungsnachweis in Iserlohn

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Iserlohn (ots)

Am 9. Mai 2026, fand der Kreisleistungsnachweis der Feuerwehren im Märkischen Kreis in Iserlohn statt. Bei bestem Wetter trafen sich 62 Teams, bestehend aus 397 Einsatzkräften der Feuerwehren im Märkischen Kreis, um ihr Können unter Beweis zu stellen.

Ab 7:00 Uhr morgens begannen die ersten Teams mit den Löschangriffsübungen auf 2 Bahnen. Für die Staffeln galt die Wasserentnahme aus dem Hydranten und einen Brandherd hinter einer Tür zu bekämpfen. Die Gruppen mussten drei Brandherde bekämpfen und über eine offene Wasserentnahmestelle Löschwasser bereitstellen. Die Gruppen und Staffeln wurden jeweils separat gewertet. Weitere Disziplinen waren Knoten und Stiche am Schießstand sowie ein theoretischer Fragebogen mit jeweils drei feuerwehrtechnischen Fragen pro Person. Auf dem großen Platz war der Parcours für den Hindernis- Staffellauf aufgebaut. Dort mussten die Gruppen und Staffeln neben dem Laufen über einen Schwebebalken, dem Überwinden einer Mauer und dem Durchkriechen einer Röhre die Disziplin erfolgreich absolvieren.

Alle erfolgreichen Einheiten bekamen für Ihre absolvierten Leistungen eine Gruppenurkunde. Die einzelnen Teilnehmer der Gruppen und Staffeln bekamen jeweils eine eigene Ehrung mit passendem Leistungsabzeichen für die jeweilige Anzahl der Gesamtteilnahmen am Leistungsnachweis.

Die teilnehmenden Einheiten konnten sich über viele Ehrungen und Leistungsabzeichen freuen.

Vergeben wurden:

- 33 mal das Abzeichen in Bronze für die erste Teilnahme - 43 mal das Abzeichen in Silber für die dritte Teilnahme - 16 mal das Abzeichen in Gold für die fünfte Teilnahme - 6 mal das Abzeichen in Gold auf blauem Grund für die 10. Teilnahme - 5 mal das Abzeichen in Gold auf rotem Grund für die 15. Teilnahme - 3 mal das Abzeichen in Gold auf grünem Grund für die 20. Teilnahme - 1 mal das Abzeichen in Gold mit der Jahreszahl 25 für die 25. Teilnahme

Besonders hervorzuheben sind vier Auszeichnungen mit dem Abzeichen in Gold mit der Zahl 35 für die 35. Teilnahme am Leistungsnachweis.

Über die Ehrungen für die jeweils 35. Teilnahme durften sich der Stadtbrandinspektor Markus Bauckhage aus Plettenberg, der Hauptbrandmeister Axel Busch der Feuerwehr Kierspe, der Brandinspektor Andreas Bromme aus Halver und der Stadtbrandinspektor Christian Bongard der Feuerwehr Menden freuen.

Neben den zahlreichen Ehrungen gab es einen weiteren Grund zur Freude. Christopher Rosenbaum, der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Iserlohn, bekam die Ehrung für 40 Jahre treue Pflichterfüllung im Dienste der Feuerwehr. Überreicht vom Leiter der Feuerwehr Iserlohn, Jörg Döring, im Namen des Feuerwehrverbandes NRW.

Für alle Anwesenden war es ein erfolgreicher Samstag. Neben den Disziplinen gab es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie für die Besucher Essen vom Grill, kalte Getränke, Kaffee und Waffeln.

Ein besonderer Dank geht an alle Organisatoren, Unterstützer, Sponsoren und Helfer. Dies sind der Feuerwehrverband Märkischer Kreis, der Förderverein der Feuerwehr Iserlohn, die Stadtwerke Iserlohn, die Firma Lobbe, das THW, die Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn, die Sondereinheiten der Feuerwehr Iserlohn, die Jugendfeuerwehr Iserlohn, den Kreisbrandmeister des Märkischen Kreises, die Kreisausbilder, den Sanitätsdienst des DRK Letmathe, den Feuerwehren Balve, Kierspe und Nachrodt-Wiblingwerde, die Stationen betreut haben, den Spielmannszug Drüpplingsen, welcher die Ehrungen musikalisch begleitete und auch an alle Gruppen und Staffeln, die teilgenommen haben sowie die zahlreichen Besucherinnen und Besucher. Durch die fleißige Zusammenarbeit aller Beteiligten wurde dieser Tag zu einem erfolgreichen und besonderen Ereignis.

Die Feuerwehr Iserlohn freut sich auf das nächste Jahr, mit Hinsicht auf den nächsten Kreisleistungsnachweis, der dann, am 22. Mai 2027, auch wieder auf der Alexanderhöhe in Iserlohn ausgetragen wird.

Die Ergebnisse der Gruppen- und Staffelwertung können auf der Seite des Feuerwehrverbandes Märkischer Kreis eingesehen werden.

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