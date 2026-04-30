Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Waldbrand auf der Rauhen Hardt

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Iserlohn (ots)

Die Feuerwehr Iserlohn wurde heute Nachmittag gegen 15 Uhr zur Rauhen Hardt oberhalb des Naherholungsgebietes Dröschede gerufen. Entlang eines Waldweges waren auf einer Fläche von ca. 120 Quadratmetern Waldboden, Büsche und Baumstämme in Brand geraten. Eine Rauchentwicklung war bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle erkennbar und wies den alarmierten Kräften von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr den Weg. Die Einsatzkräfte verlegten vom Papenholzweg eine B-Leitung in den Wald und leiteten die Brandbekämpfung mit drei D-Rohren ein. Parallel dazu wurde eine Wasserentnahmestelle aus einem rund 300 Meter entfernten Unterflurhydranten eingerichtet. Der Waldbrand konnte so zügig unter Kontrolle gebracht werden, ohne dass es zu einer weiteren Ausbreitung kam. Gegen 17:00 Uhr beendete ein Großteil der 60 alarmierten Kräfte den Einsatz, eine Brandwache blieb noch einige Zeit vor Ort und führte eine Brandnachschau durch.

Für mögliche Paralleleinsätze war die Wache der Berufsfeuerwehr an der Dortmunder Straße durch weitere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr besetzt worden.

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