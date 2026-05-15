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Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Zwei Kleinbrände in der Nacht

FW-MK: Zwei Kleinbrände in der Nacht
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Iserlohn (ots)

In voller Ausdehnung brannte in der vergangenen Nacht ein geparkter PKW an der Schulstraße in Wermingsen. Die Kräfte der Berufsfeuerwehr, die um 3:06 Uhr mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug und dem Tanklöschfahrzeug alarmiert worden waren, nahmen zur Brandbekämpfung ein C-Rohr unter Atemschutz vor und löschten den Mercedes SUV mit Wasser und Schaum ab. Parallel zu diesem Einsatz musste die Löschgruppe Drüpplingsen um 3:22 Uhr zum Lennnighauser Weg ausrücken. Hier brannte Sperrmüll und Unrat am Straßenrand. Zwei Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr, die mit dem Tanklöschfahrzeug an der Einsatzstelle eintrafen, leiteten die Brandbekämpfung mit der Schnellangriffseinrichtung ein. Gegen 3:45 Uhr konnten alle Kräfte wieder einrücken.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Iserlohn
Stefan Buchen
Telefon: 02371 / 806 - 6
E-Mail: pressestelle@feuerwehr-iserlohn.de
www.feuerwehr-iserlohn.de
www.facebook.de/Feuerwehr-Iserlohn

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell

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