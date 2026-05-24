Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Brand auf einer Dachterrasse in Lössel

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Iserlohn (ots)

Die Feuerwehr Iserlohn wurde am Samstag Abend um 19:25 Uhr zu einem Brandereignis nach Lössel alarmiert. Gemeldet war ein brennender Gasgrill. Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung wahrzunehmen, woraufhin das Einsatzstichwort auf "Feuer 2" erhöht wurde.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Teil einer Dachterrasse in Vollbrand. Stellenweise griff das Feuer bereits auf die Terrasse des Nachbarhauses über. Sofort wurden zwei C-Rohre unter Atemschutz vorgenommen. Die Löschmaßnahmen zeigten schnell Wirkung, sodass das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Im weiteren Verlauf wurde die Fassade an der Terrasse geöffnet, abgelöscht und anschließend mithilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert, um versteckte Glutnester auszuschließen. Ein Trupp ging mittels Steckleiter auf die Terrasse des Nachbarhauses, um auch dort zu kontrollieren

Nach circa einer Stunde konnten alle Einsatzkräfte wieder einrücken.

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Iserlohn sowie die Löschgruppen Lössel, Untergrüne und Obergrüne, sowie die Sondereinheit Funk und der C-Dienst der Berufsfeuerwehr. Während des Einsatzes wurde die Feuerwache durch die Löschgruppen Bremke, Obergrüne und Letmathe, sowie die Sondereinheit Funk und die Verbandsführung der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

An dieser Stelle möchten wir nochmal ausdrücklich auf den sicheren Umgang beim Grillen aufmerksam machen. Auch bei einem Gasgrill können durch Fett oder Undichtigkeiten am Grill offene Flammen entstehen. Sicherheitshalber sollte immer ein Eimer Wasser oder ein Feuerlöscher bereit stehen.

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