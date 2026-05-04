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Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Begrüßung 44 neuer Polizistinnen und Polizisten im Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Begrüßung 44 neuer Polizistinnen und Polizisten im Polizeipräsidium Rheinpfalz
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Ludwigshafen (ots)

Zum 1. Mai 2026 wurden 13 Absolventinnen und 31 Absolventen des 29. Bachelor Studienganges der Hochschule der Polizei sowie drei Polizeikräfte von anderen Polizeibehörden zum Polizeipräsidium Rheinpfalz versetzt.

Polizeivizepräsident Martin Kuntze hieß die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am heutigen Montag (04.05.2026) persönlich mit den Führungskräften der Behörde in einer kleinen Feierstunde im Polizeipräsidium herzlich willkommen. Gleichzeitig verließen das Polizeipräsidium Rheinpfalz insgesamt 18 Polizeikräfte, die zu anderen Polizeibehörden versetzt wurden.

Wenn Sie einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen wollen, schauen Sie sich gerne unter https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ev1pviYkYs0 unseren Film "Wir für die Pfalz" an oder werfen einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/fzYkySg. Sie werden überrascht sein, was wir alles machen.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von fast einer Millionen Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren knapp 2.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Bleiben Sie immer informiert! Abonnieren Sie den WhatsApp Kanal des Polizeipräsidiums Rheinpfalz https://s.rlp.de/bgkTn und erhalten Sie aktuelle Polizeimeldungen aus der Vorder- und Südpfalz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

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