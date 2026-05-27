Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Zeitgleiche Vegetationsbrände im Iserlohner Stadtgebiet

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Iserlohn (ots)

Eine starke Rauchentwicklung aus einem Hinterhof nahm der Löschzug der Berufsfeuerwehr Iserlohn bereits auf Anfahrt zu seinem Einsatz an der Hans-Böckler-Straße heute Mittag gegen 14:15 Uhr wahr. Vor Ort war es zum Brand einer Hecke auf knapp 7 Metern Länge gekommen. Die Feuerwehr setzte einen Trupp unter Atemschutz sowie zwei C-Rohre im Löschangriff ein. Anschließend wurde das Gewächs durch mehrere Trupps auseinandergezogen und bewässert. Zwei Personen wurden durch den Rettungsdienst gesichtet, konnten aber an der Einsatzstelle verbleiben. Durch die Sperrung der Hans-Böckler-Straße stadtauswärts kam es für die Einsatzdauer von knapp 45 Minuten zu Verkehrsbehinderungen in beiden Richtungen. Die mitalarmierten Löschgruppen Ober- & Untergrüne der Freiwilligen Feuerwehr Iserlohn konnten an ihrem Standort verbleiben.

Parallel kam es entlang einer Bahnstrecke in Iserlohn-Stenglingsen ebenfalls zu einem kleineren Vegetationsbrand. Dort war die Löschgruppe Letmathe mit ihrem Löschfahrzeug für etwa 30 Minuten im Einsatz.

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