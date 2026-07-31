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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall in Folge eines Falschfahrers auf der B105

Stralsund (ots)

Am 31.07.2026 befuhr ein 78-jähriger Stralsunder mit seinem Pkw Opel 
Meriva die B96 aus Stralsund kommend in Richtung Grimmen. Um 15:10 
Uhr nutzte er nach jetzigem Stand der Ermittlungen vermutlich die 
Auffahrt von der B105 zur B96, um entgegen der vorgeschriebenen 
Fahrtrichtung auf die B105 in Richtung Rostock aufzufahren.
Zur gleichen Zeit befuhr ein 36-jähriger Rügener die B105 in Richtung
B96 mit seinem Pkw Ford Ranger.
Etwa mittig zwischen den Anschlussstellen B96 und B194 bemerkte der 
36-jährige den entgegen der Fahrtrichtung auf der von ihm aus gesehen
linken Spur herannahenden Pkw aufgrund des Straßenverlaufs zu spät 
und konnte eine Kollision trotz umgehend eingeleiteten 
Ausweichmanövers nicht vollständig verhindern, jedoch den 
Frontalzusammenstoß vermeiden.
Mehrere Hinweisgeber lösten per Notruf einen Einsatz von Polizei und 
Rettungsdienst aus. Im Rahmen dessen kamen mehrere Funkstreifenwagen 
der umliegenden Polizeireviere sowie ein Rettungswagen zum Einsatz.
Die auf dem Beifahrersitz des Opel befindliche 83-jährige Ehefrau des
Fahrzeugführers wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur 
Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die beiden 
Fahrzeugführer blieben unverletzt.
Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen 
werden. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 28.000 Euro.
Die Fahrbahn der B105 in Richtung Stralsund war folglich für die 
Dauer des Einsatzes von etwa 90 Minuten gesperrt und konnte um 17:02 
Uhr wieder freigegeben werden.

Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung
des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein des 
Unfallverursachers wurde sichergestellt. Da dieser vor Ort einen 
verwirrten bis desorientierten Eindruck machte, kam im Weiteren ein 
zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern besonders
geschulter Polizeibeamter zum Einsatz.
Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
PHK Stephan Grabbert
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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