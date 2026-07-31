Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall in Folge eines Falschfahrers auf der B105

Stralsund (ots)

Am 31.07.2026 befuhr ein 78-jähriger Stralsunder mit seinem Pkw Opel Meriva die B96 aus Stralsund kommend in Richtung Grimmen. Um 15:10 Uhr nutzte er nach jetzigem Stand der Ermittlungen vermutlich die Auffahrt von der B105 zur B96, um entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf die B105 in Richtung Rostock aufzufahren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 36-jähriger Rügener die B105 in Richtung B96 mit seinem Pkw Ford Ranger. Etwa mittig zwischen den Anschlussstellen B96 und B194 bemerkte der 36-jährige den entgegen der Fahrtrichtung auf der von ihm aus gesehen linken Spur herannahenden Pkw aufgrund des Straßenverlaufs zu spät und konnte eine Kollision trotz umgehend eingeleiteten Ausweichmanövers nicht vollständig verhindern, jedoch den Frontalzusammenstoß vermeiden. Mehrere Hinweisgeber lösten per Notruf einen Einsatz von Polizei und Rettungsdienst aus. Im Rahmen dessen kamen mehrere Funkstreifenwagen der umliegenden Polizeireviere sowie ein Rettungswagen zum Einsatz. Die auf dem Beifahrersitz des Opel befindliche 83-jährige Ehefrau des Fahrzeugführers wurde durch den Unfall leicht verletzt und zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der Sachschaden beträgt schätzungsweise 28.000 Euro. Die Fahrbahn der B105 in Richtung Stralsund war folglich für die Dauer des Einsatzes von etwa 90 Minuten gesperrt und konnte um 17:02 Uhr wieder freigegeben werden. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt. Da dieser vor Ort einen verwirrten bis desorientierten Eindruck machte, kam im Weiteren ein zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern besonders geschulter Polizeibeamter zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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