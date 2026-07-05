Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrzeugbrand im Wismarer Weg - PM 1

Mannheim (ots)

Aktuell kommt es in Mannheim im Wismarer Weg aufgrund eines Fahrzeugbrandes zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen steht dort ein Pkw in Flammen. Über die Brandursache sowie über mögliche verletzte Personen liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen vor. Die Löscharbeiten dauern an.

Es wird nachberichtet.

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