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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person bei Cölpin (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Friedland (ots)

Am 02.08.2026, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich auf dem Verbindungsweg
zwischen Cölpin und Marienhof ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem 
Kenntnisstand geriet die 57-jährige Fahrerin eines PKW VW aus bislang
ungeklärter Ursache auf der schmalen Straße in den Gegenverkehr und 
kollidierte dort mit einem PKW Audi.
Die 79- und 77-jährigen Insassen des Audi blieben unverletzt. Die 
Fahrerin des VW wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt 
und mit einem RTW ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. 
Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch 
Abschleppdienste geborgen. Für die Unfallaufnahme und Bergung war die
Fahrbahn teilweise vollgesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr aus 
Lindetal war mit 17 Kameraden vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe 
abzubinden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 17.000 
Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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