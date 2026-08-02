Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person bei Cölpin (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Friedland (ots)

Am 02.08.2026, gegen 12:00 Uhr, ereignete sich auf dem Verbindungsweg zwischen Cölpin und Marienhof ein Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet die 57-jährige Fahrerin eines PKW VW aus bislang ungeklärter Ursache auf der schmalen Straße in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem PKW Audi. Die 79- und 77-jährigen Insassen des Audi blieben unverletzt. Die Fahrerin des VW wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und mit einem RTW ins Klinikum Neubrandenburg verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden durch Abschleppdienste geborgen. Für die Unfallaufnahme und Bergung war die Fahrbahn teilweise vollgesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Lindetal war mit 17 Kameraden vor Ort, um auslaufende Betriebsstoffe abzubinden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt.

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