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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Photovoltaikanlage mit drei verletzten Feuerwehrleuten in Bentwisch (LK Rostock)

Rostock (ots)

Am 05.07.2026 kam es gegen 15:50 Uhr in Bentwisch zu einem Feuer in 
einem Holzschuppen auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses . 

Nach derzeitigem Stand entwickelte sich nach Überhitzung eines 
Speicherblocks im Schuppen einer installierten Photovoltaikanlage ein
Brand. Während der Brandbekämpfung kam es zu einer Explosion, wobei 
das Schuppendach wegflog und das Gebäude zusammenfiel. Durch die 
Explosion wurden drei Kameraden (18, 25 und 31 Jahre) der FFW leicht 
verletzt. Herumfliegende Trümmerteile verursachten außerdem Schäden 
auf zwei benachbarten Grundstücken. Der Schaden wird auf 40.000 EUR 
geschätzt.

Insgesamt wurden die Freiwilligen Feuerwehren Bentwisch, Klein 
Kussewitz, Mönchhagen, Poppendorf und Rövershagen mit 75 Kameraden 
alarmiert. Durch die Staatsanwaltschaft wurde der Einsatz eines 
Brandursachenermittlers angeordnet. Die Kriminalpolizei hat die 
Ermittlungen aufgenommen.
 

Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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