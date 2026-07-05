Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Photovoltaikanlage mit drei verletzten Feuerwehrleuten in Bentwisch (LK Rostock)

Rostock (ots)

Am 05.07.2026 kam es gegen 15:50 Uhr in Bentwisch zu einem Feuer in einem Holzschuppen auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses . Nach derzeitigem Stand entwickelte sich nach Überhitzung eines Speicherblocks im Schuppen einer installierten Photovoltaikanlage ein Brand. Während der Brandbekämpfung kam es zu einer Explosion, wobei das Schuppendach wegflog und das Gebäude zusammenfiel. Durch die Explosion wurden drei Kameraden (18, 25 und 31 Jahre) der FFW leicht verletzt. Herumfliegende Trümmerteile verursachten außerdem Schäden auf zwei benachbarten Grundstücken. Der Schaden wird auf 40.000 EUR geschätzt. Insgesamt wurden die Freiwilligen Feuerwehren Bentwisch, Klein Kussewitz, Mönchhagen, Poppendorf und Rövershagen mit 75 Kameraden alarmiert. Durch die Staatsanwaltschaft wurde der Einsatz eines Brandursachenermittlers angeordnet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Carsten Kroll Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

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