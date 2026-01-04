PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Driftende Fahrzeuge verursachen Verkehrsunfälle

Nürburgring (ots)

Aufgrund der vorherrschenden Schneelage in den Wintersportgebieten rund um die Hohe Acht fanden sich am Freitagabend, 02.01.2026 zahlreiche Fahrzeugführer mit ihrem Pkw im Bereich des Nürburgrings ein.

Hier wurden sowohl Parkflächen als auch die Bundes- und Nebenstraßen für waghalsige Driftübungen genutzt. Eine Vielzahl, überwiegend junger Fahrzeugführer, suchten die teils glatten Fahrbahnen auf, um hier ihre Fahrzeuge gezielt zu übersteuern. Die Gefahr beim Driften ist das unkontrollierbare Ausbrechen des Fahrzeugs, wodurch nicht nur die Fahrzeugführer sowie ihre Insassen, sondern alle anderen Verkehrsteilnehmer erheblich gefährdet werden.

Gleich drei Fahrzeugführer verursachten aufgrund ihrer Driftmanöver einen Verkehrsunfall. Anschließend entfernten sich alle drei Fahrzeugführer unerlaubt von den jeweiligen Unfallstellen.

An einer Unfallstelle blieb das amtliche Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs zurück, welches sodann durch die Einsatzkräfte sichergestellt wurde und zur Ermittlung des 19-jährigen Beschuldigten Fahrzeugführers aus dem Raum Bonn führte. Die beiden weiteren flüchtigen Verkehrsunfallverursacher konnten aufgrund gezielter Kontrollmaßnahmen ebenfalls zeitnah festgestellt werden. Neben einem Strafverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht erwarten die Fahrzeugführer einen möglichen Entzug ihrer Fahrerlaubnis.

Neben der weiteren Ahndung der festgestellten Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden bis in die Nacht hinein zahlreiche Platzverweise ausgesprochen.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor den Gefahren solcher Fahrmanöver und wird diese auch zukünftig konsequent verfolgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Adenau
Im Straußenpesch 8
53518 Adenau

02691/925-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

