Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wildkamera führt zu mutmaßlichen Eindringlingen: Bärenklau als Erklärung

Grimmen (ots)

Am Mittwoch, dem 22. Juli 2026, wurde die Polizei gegen 21:30 Uhr zur Gartensparte "Hoikenrade" in Grimmen gerufen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand erhielt ein 43-jähriger deutscher Kleingartenbesitzer über eine in seinem Garten installierte Wildkamera einen Bewegungsalarm. Daraufhin begab er sich umgehend zu seinem Grundstück. Auf dem Weg dorthin begegneten ihm ein 29-jähriger und ein 26-jähriger deutscher Mann, von denen einer einen Handwagen mit sich führte.

Der Geschädigte will die beiden anhand der Aufnahmen seiner Wildkamera erkannt haben und sprach sie auf ihren Aufenthalt in seinem Garten an. Die beiden Männer gaben an, sie hätten sich lediglich den im Garten wachsenden Bärenklau ansehen wollen. Der 43-Jährige verständigte daraufhin die Polizei.

Bei der Nachschau stellte der Geschädigte fest, dass die an einem Baum befestigte Wildkamera offenbar abgeschlagen und beschädigt worden war. Zudem wies der Grundstückszaun Beschädigungen auf.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme teilte der 43-Jährige außerdem mit, dass bereits in der Nacht vom 20. zum 21. Juli 2026 zwei Vogelvolieren von seinem Grundstück entwendet worden waren. Hierzu hatte er bereits Strafanzeige erstattet.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitigen Erkenntnissen auf etwa 900 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen gegen die beiden 29- und 26-jährigen Deutschen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs und der Sachbeschädigung aufgenommen.

Wer für den Diebstahl der beiden Vogelvolieren verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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