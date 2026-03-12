PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NB: Verdacht der Brandstiftung in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Am 12.03.2026 gegen 12:30 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Brand einer Gartenlaube im Reitbahnviertel in Neubrandenburg mitgeteilt. Aus bislang nicht geklärter Ursache war die Gartenlaube in Brand geraten und brannte komplett nieder. Das Feuer musste durch die Feuerwehr Neubrandenburg gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000EUR. Personen wurden nicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Brandursachenermittler wird zum Einsatz kommen. Neben je einem Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg und des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg war der gesamte Löschzug der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

