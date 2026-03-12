Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Verdacht der Brandstiftung in Neubrandenburg
Neubrandenburg (ots)
Am 12.03.2026 gegen 12:30 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Brand einer Gartenlaube im Reitbahnviertel in Neubrandenburg mitgeteilt. Aus bislang nicht geklärter Ursache war die Gartenlaube in Brand geraten und brannte komplett nieder. Das Feuer musste durch die Feuerwehr Neubrandenburg gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000EUR. Personen wurden nicht verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Brandursachenermittler wird zum Einsatz kommen. Neben je einem Funkstreifenwagen des Polizeihauptreviers Neubrandenburg und des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg war der gesamte Löschzug der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg im Einsatz.
