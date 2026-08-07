Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei ermittelt nach schwerer Brandstiftung

Ludwigslust (ots)

In der John-Brinckman-Straße in Ludwigslust ist es am gestrigen Nachmittag gegen kurz vor 16 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Nach jetzigen Erkenntnissen wurde ein Kinderwagen, der im Eingangsbereich des Hausflures abgestellt war, angezündet. Dadurch kam es zu starken Verrußungen. Der Schaden wird auf 30 000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Das Haus ist weiterhin bewohnbar.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung aufgenommen.

Bereits am 25. Juli dieses kam es in dem Haus zu einer Brandstiftung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6321927). Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

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