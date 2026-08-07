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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 44-Jährigen Mann aus Rostock

Rostock (ots)

Der seit dem 06. Februar 2026 in Rostock vermisste 44-jährige Mann konnte, trotz umfangreicher Such- und Ermittlungsmaßnahmen, am 25. Juli 2026 nur noch tot aufgefunden werden.

Siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/tyaq7

Nach Untersuchungen und weiterführenden Ermittlungen konnte am heutigen Tag die Identität zweifelsfrei bestätigt werden. Die Ermittlungen zu den genauen Todesumständen dauern an.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für alle eingegangenen Hinweise und bittet in diesem Zusammenhang um die Löschung der gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen Daten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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