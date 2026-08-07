Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ergänzungsmeldung zur Vermisstenfahndung

Rostock (ots)

Im Zusammenhang mit der Vermisstenfahndung einer Frau aus Unterhaching (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6328659), kann nach Sichtung von aktuellen Videoaufzeichnungen folgende, aktualisierte Personenbeschreibung gemacht werden: - ca. 175cm groß - schlanke Figur - blonde, lange Haare - wahrscheinlich zum Zopf gebunden - bekleidet mit einer Jeans, dunklen Schuhen - trägt eine dunkelblaue Jacke und einen auffallend roten (Trecking-)Rucksack bei sich Personen, die die gesuchte Frau erkennen, werden gebeten, sich unverzüglich an die Polizei Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916 1616 zu wenden.

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