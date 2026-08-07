PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ergänzungsmeldung zur Vermisstenfahndung

Rostock (ots)

Im Zusammenhang mit der Vermisstenfahndung einer Frau aus 
Unterhaching 
(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/6328659), kann nach 
Sichtung von aktuellen Videoaufzeichnungen folgende, aktualisierte 
Personenbeschreibung gemacht werden:

 - ca. 175cm groß
 - schlanke Figur
 - blonde, lange Haare - wahrscheinlich zum Zopf gebunden
 - bekleidet mit einer Jeans, dunklen Schuhen
 - trägt eine dunkelblaue Jacke und einen auffallend roten 
(Trecking-)Rucksack bei sich

Personen, die die gesuchte Frau erkennen, werden gebeten, sich 
unverzüglich an die Polizei Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916
1616 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Sophie Pawelke
Telefon: 038208 888-2041
Fax: 038208 888 2006
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2026 – 11:50

    POL-HRO: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 44-Jährigen Mann aus Rostock

    Rostock (ots) - Der seit dem 06. Februar 2026 in Rostock vermisste 44-jährige Mann konnte, trotz umfangreicher Such- und Ermittlungsmaßnahmen, am 25. Juli 2026 nur noch tot aufgefunden werden. Siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/tyaq7 Nach Untersuchungen und weiterführenden Ermittlungen konnte am heutigen Tag die Identität zweifelsfrei bestätigt werden. Die ...

    mehr
  • 07.08.2026 – 11:21

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 78-Jähriger aus Schwerin

    Schwerin (ots) - Seit dem gestrigen Abend (6. August 2026) wird eine 78-jährige Frau aus Schwerin vermisst. Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden der Vermissten geführt haben, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Nähere Informationen, darunter ein Bild der Vermissten, finden sich unter dem nachfolgenden Link: ...

    mehr
  • 07.08.2026 – 11:19

    POL-HRO: 51-Jähriger nach körperlicher Auseinandersetzung in Kröpelin verletzt

    Kröpelin / Landkreis Rostock (ots) - Am Donnerstagabend, dem 6. August 2026, kam es in der Hauptstraße in Kröpelin zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 51-jähriger Mann verletzt wurde. Gegen 20:42 Uhr wurde die Polizei über eine Schlägerei informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wies der 51-Jährige Verletzungen im Gesichtsbereich auf und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren