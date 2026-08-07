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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Leblose Frau am Strand von Markgrafenheide aufgefunden

Rostock-Markgrafenheide (ots)

Am Freitagvormittag wurde am Badestrand in Rostock-Markgrafenheide eine leblose Frau aus der Ostsee geborgen. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch die eingesetzten Rettungskräfte verstarb die Frau noch vor Ort.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die Frau mit hoher Wahrscheinlichkeit zuvor zum Schwimmen in der Ostsee. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.

Der Kriminaldauerdienst Rostock übernahm die ersten Ermittlungen am Fundort. Es wurde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Die Identität der Verstorbenen ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Toni Möller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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