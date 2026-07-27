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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kellerbrand in Ludwigsluster Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Ludwigslust (ots)

In einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses ist am späten Samstagnachmittag ein Kinderwagen durch ein Feuer zerstört worden.

Anwohner hatten in dem Haus in der John-Brinckmann-Straße gegen 17:45 Uhr zunächst Brandgeruch und folglich eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Die wenig später eintreffende Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt, jedoch mussten einige Bewohner im Zuge der Löschmaßnahmen zeitweise ihre Wohnungen verlassen. Aufgrund von Rußablagerungen im Treppenaufgang wird von einem Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro geschätzt. Nachdem die Feuerwehr den Treppenaufgang gelüftet hat, konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Kriminalpolizei nahm vor Ort die Ermittlungen auf. Nach ersten Erkenntnissen wird von Brandstiftung ausgegangen, sodass Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung eingeleitet wurden. Dazu werden Zeugen gebeten, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zu Sache machen können, sich bei der Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874 4110) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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