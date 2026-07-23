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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zeugenaufruf nach Körperverletzung und Sachbeschädigungen in Hagenow

Hagnow (LK LUP) (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität eines bislang unbekannten Geschädigten sowie um Hinweise zu dem Vorfall, der sich am Mittwochabend im Bereich der Sandstraße in Hagenow ereignet hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 25-jähriger deutscher Tatverdächtiger gegen 17:00 Uhr in der Grubenstraße zunächst gegen einen schwarzen VW Passat getreten haben. Im weiteren Verlauf soll der Fahrer eines weißen Mercedes, der auf die Situation aufmerksam geworden war, ausgestiegen und auf den 25-Jährigen zugegangen sein. Daraufhin soll der Tatverdächtige den bislang unbekannten Mann im Bereich der Sandstraße / Ecke Schweriner Straße körperlich angegriffen haben. Ob der weiße Mercedes ebenfalls beschädigt wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten entfernte sich sowohl der 25-jährige Tatverdächtige als auch der Fahrer des weißen PKWs vom Ereignisort. Im Rahmen der eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen konnte der Tatverdächtige angetroffen und identifiziert werden.

Gegen den Tatverdächtigen wird nun wegen des Verdachts der Körperverletzung, Sachbeschädigung sowie Bedrohung ermittelt.

Die Polizei sucht insbesondere den Fahrer des weißen Mercedes sowie weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Hagenow unter der Telefonnummer 03883 631-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Juliane Zgonine
Telefon: 0385 5180-3004
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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