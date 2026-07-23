Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand von drei Kleinkrafträdern in Rostock-Evershagen - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Nach dem Brand von drei Kleinkrafträdern am Dienstagabend, dem 21. Juli 2026, im Rostocker Stadtteil Evershagen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 20:30 Uhr wurde die Polizei über den Brand mehrerer Mopeds bzw. Motorroller in der Willi-Bredel-Straße im Bereich eines Unterstellplatzes neben der Hausnummer 20 informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte die Feuerwehr den Brand einer Yamaha sowie zweier Motorroller der Marken Peugeot und Zhejiang bereits gelöscht. An allen drei Fahrzeugen entstand nach derzeitigen Erkenntnissen Totalschaden. Die Halter wurden über den Vorfall informiert.

Zur Spurensicherung kam der Kriminaldauerdienst Rostock zum Einsatz. Aufgrund der am Brandort festgestellten Spuren wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung eingeleitet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die am Dienstagabend im Bereich der Willi-Bredel-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder sonstige Hinweise zur Tat oder möglichen Tatverdächtigen geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916-1616 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell