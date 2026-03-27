Polizei Duisburg

POL-DU: Recklinghausen/Köln/Mülheim/Duisburg/Oberhausen: Mutmaßlicher Betrüger gesucht -Fotofahndung

Duisburg (ots)

Bei der Suche nach einem tatverdächtigen Mann bittet die Polizei Recklinghausen um Mithilfe. Der Unbekannte wird verdächtigt, an Banken in mehreren Städten unbefugt Geld abgehoben zu haben. Die Bankdaten hat er zuvor durch Manipulation der Geldautomaten betrügerisch erlangt. Nach bisherigen Ermittlungen war der Mann unter anderem in Recklinghausen, Köln, Mülheim, Duisburg und Oberhausen unterwegs.

Hier finden sie mehrere Fotos des Tatverdächtigen und weitere Infos zum Sachverhalt:

https://polizei.nrw/fahndung/199256

Hinweise zu seiner Identität und/oder zu seinem Aufenthaltsort werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.

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