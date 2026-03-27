POL-DU: Recklinghausen/Köln/Mülheim/Duisburg/Oberhausen: Mutmaßlicher Betrüger gesucht -Fotofahndung
Duisburg (ots)
Bei der Suche nach einem tatverdächtigen Mann bittet die Polizei Recklinghausen um Mithilfe. Der Unbekannte wird verdächtigt, an Banken in mehreren Städten unbefugt Geld abgehoben zu haben. Die Bankdaten hat er zuvor durch Manipulation der Geldautomaten betrügerisch erlangt. Nach bisherigen Ermittlungen war der Mann unter anderem in Recklinghausen, Köln, Mülheim, Duisburg und Oberhausen unterwegs.
Hier finden sie mehrere Fotos des Tatverdächtigen und weitere Infos zum Sachverhalt:
https://polizei.nrw/fahndung/199256
Hinweise zu seiner Identität und/oder zu seinem Aufenthaltsort werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q
Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell