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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei warnt vor gefährlicher "Blackout Challenge" in sozialen Medien

LK Ludwigslust-Parchim (ots)

Nachdem sich ein Schüler am Freitagvormittag auf einem Schulhof im Landkreis Ludwigslust-Parchim von einem anderen Schüler bis zur Bewusstlosigkeit würgen ließ, warnt die Polizei vor der gefährlichen "Blackout Challenge".

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge habe der 12-jährige Geschädigte einen 13-jährigen Mitschüler gebeten, ihn bis zur Bewusstlosigkeit zu würgen. Als die Bewusstlosigkeit eintrat, fiel der 12-Jährige zu Boden und schlug mit dem Kopf auf. Ein umgehend alarmierter Rettungswagen brachte den Jungen gemeinsam mit seiner Mutter zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Klinikum nach Schwerin.

Die Polizei warnt ausdrücklich vor der Teilnahme an dieser lebensgefährlichen Mutprobe. Durch das absichtliche Herbeiführen eines Sauerstoffmangels kann es innerhalb kürzester Zeit zu Bewusstlosigkeit, schweren Verletzungen, bleibenden Schäden oder sogar zum Tod kommen.

Außerdem appelliert die Polizei an Eltern, Schulen, Vereine und alle Erziehungsverantwortlichen, Kinder und Jugendliche für die Risiken gefährlicher Online-Challenges zu sensibilisieren.

Die betroffene Schule hat den Sachverhalt noch am selben Tag intern mit den Schülerinnen und Schülern aufgearbeitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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