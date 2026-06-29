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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe im Freibad unterwegs - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte haben am Freitagnachmittag (26.06.2026) mehrere Rucksäcke an sich genommen und Geld geklaut. Die Unbekannten nahmen in einem Schwimmbad an der Straße Am Inselbad zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr mehrere Rucksäcke anderer Badegäste an sich und entnahmen kleinere Bargeldbeträge zwischen zwei und zehn Euro aus den Rucksäcken. Anschließend ließen sie die Rucksäcke in der Herrensammelumkleide zurück. Bislang meldeten sich fünf Personen, die bestohlen wurden. Einer der Täter war zirka 12 bis 14 Jahre alt, hatte kurze, braune Haare mit glattrasierten Seiten, war sehr dünn und trug eine rote Badehose. Ein weiterer war zirka 13 bis 15 Jahre alt, hatte braune, lockige Haare und war etwas dicklich. Er trug eine blaue Badehose und darunter eine Unterhose in Camouflage. Der dritte Täter war zirka 13 bis 15 Jahre alt, hatte kurze, dunkle Haare mit glattrasierten Seiten, eine normale Statur und trug eine blaue Badehose mit gelben Bund. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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