Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mähdrescher fängt bei Erntearbeiten Feuer und brennt aus

Groß Schwansee (LK NWM) (ots)

Am 12.07.2026 gegen 17:20 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über den Brand eines Mähdreschers in der Gemeinde Klein Schwansee bei Dassow. Während Erntearbeiten auf einem Getreidefeld geriet ein Mähdrescher aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen befand sich der Mähdrescher sowie 3,5 Hektar Gerstenfeld in Vollbrand. Das weitere Ausbreiten des Feuers konnte durch umgehende Löschmaßnahmen der Feuerwehren Kalkhorst, Elmenhorst, Dassow, Harkensee, Schönberg, Selmsdorf, Klütz, Boltenhagen und Hohenkirchen verhindert werden. Die Wehren waren mit insgesamt 150 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz. Während des Einsatzes kam es zu Verkehrseinschränkungen und temporären Behinderungen der Einsatzkräfte durch Schaulustige. Der Rettungsdienst sichtete insgesamt 14 Personen, die Rauchgase eingeatmet hatten. Der Verdacht einer Rauchgasintoxikation bestätigte sich bei diesen Personen nicht. Eine Feuerwehrfrau wurde bei den Löscharbeiten leichtverletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 510.000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ein. Der Kriminaldauerdienst sicherte am Brandort Spuren. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Tim Voelkel

Polizeioberkommissar Polizeirevier Grevesmühlen

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