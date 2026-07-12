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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Airbeat One Festival - vorläufige Bilanz der Polizeiinspektion Ludwigslust

Neustadt-Glewe (ots)

Beim Airbeat One Festival in Neustadt-Glewe verzeichnet die Polizei einen insgesamt gelungenen Einsatz ohne größere Vorkommnisse.

Nach einem insgesamt ordnungsgemäßen Verlauf der Veranstaltung zieht die Polizei eine vorläufige Bilanz (Stand: Sonntag, 12:00 Uhr).

Es wurden 122 Strafanzeigen aufgenommen, darunter 29 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Im Zuge von Stichprobenkontrollen wurden 32 Fahrzeugführer unter Alkohol- oder Drogeneinwirkung festgestellt. Es ist jedoch erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass im derzeit noch andauernden Abreiseverkehr mit weiteren derartigen Verstößen zu rechnen ist.

Ermittlungsverfahren wurden zudem wegen 17 Körperverletzungsdelikten und 22 Diebstahlsdelikten eingeleitet.

Am Hauptanreisetag (Mittwoch) kam es wiederholt zu zähflüssigem Verkehr rund um das Festivalgelände. Auf den Autobahnen konnte der reibungslose Verkehrsfluss durchgehend gewährleistet werden. Lediglich am späten Samstagnachmittag kam es auf der BAB 24 an der Anschlussstelle Neustadt-Glewe (Fahrtrichtung Berlin) für etwa 15 Minuten zu einer kurzzeitigen Verkehrsstockung.

Die mobile Wache der Polizei auf dem Festivalgelände hat sich erneut bewährt. Anzeigen sowie diverse Anfragen zu allgemeinen polizeilichen Belangen konnten dort entgegengenommen und bearbeitet werden.

Zur Bewältigung aller polizeilichen Aufgaben setzte die Polizei täglich rund 170 Polizeibeamte ein. Unterstützung erhielt die Polizeiinspektion Ludwigslust dabei von der Bereitschaftspolizei M-V, der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin sowie weiteren Dienststellen der Landespolizei M-V.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Felix Zgonine
Telefon: 03874 411-305
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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