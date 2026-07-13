Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs und der gefährlichen Körperverletzung in Neukloster

Neukloster (ots)

In der Nacht zum 12. Juli 2026 kam es im Rahmen des Strandfests Neukloster im Bereich der Badestelle am Neuklostersee zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In deren Folge ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs sowie der gefährlichen Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll dort gegen 01:30 Uhr eine etwa 20-köpfige Personengruppe eine männliche Person verfolgt haben. Im weiteren Verlauf soll der Geschädigte aus der Gruppe heraus körperlich angegriffen und verletzt worden sein.

Wegen der anfangs unübersichtlichen Lage und der Vielzahl der anwesenden Personen auf dem Gelände der Badestelle waren mehrere Funkwagenbesatzungen an dem Polizeieinsatz beteiligt. Das Strandfest wurde gegen 02:15 Uhr nach Rücksprache mit dem Veranstaltungsleiter zur Aufklärung der Straftaten beendet. Die anwesenden Personen sind durch die Polizeikräfte aufgefordert worden, das Gelände zu verlassen. Dieser Aufforderung kamen die Gäste des Strandfests nach. Der Geschädigte selbst blieb bislang unbekannt. Vier Tatverdächtige konnten ermittelt und namentlich bekannt gemacht werden.

Nachdem die Einsatzkräfte den Bereich zunächst verlassen hatten, kehrten einzelne Personen auf das Veranstaltungsgelände zurück. In der Folge kam es nach derzeitigem Stand zu weiteren Übergriffen gegen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzungen, weiteren beteiligten Personen sowie zur Identität des Geschädigten dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell