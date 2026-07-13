PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Ermittlungen wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs und der gefährlichen Körperverletzung in Neukloster

Neukloster (ots)

In der Nacht zum 12. Juli 2026 kam es im Rahmen des Strandfests Neukloster im Bereich der Badestelle am Neuklostersee zu einer körperlichen Auseinandersetzung. In deren Folge ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs sowie der gefährlichen Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll dort gegen 01:30 Uhr eine etwa 20-köpfige Personengruppe eine männliche Person verfolgt haben. Im weiteren Verlauf soll der Geschädigte aus der Gruppe heraus körperlich angegriffen und verletzt worden sein.

Wegen der anfangs unübersichtlichen Lage und der Vielzahl der anwesenden Personen auf dem Gelände der Badestelle waren mehrere Funkwagenbesatzungen an dem Polizeieinsatz beteiligt. Das Strandfest wurde gegen 02:15 Uhr nach Rücksprache mit dem Veranstaltungsleiter zur Aufklärung der Straftaten beendet. Die anwesenden Personen sind durch die Polizeikräfte aufgefordert worden, das Gelände zu verlassen. Dieser Aufforderung kamen die Gäste des Strandfests nach. Der Geschädigte selbst blieb bislang unbekannt. Vier Tatverdächtige konnten ermittelt und namentlich bekannt gemacht werden.

Nachdem die Einsatzkräfte den Bereich zunächst verlassen hatten, kehrten einzelne Personen auf das Veranstaltungsgelände zurück. In der Folge kam es nach derzeitigem Stand zu weiteren Übergriffen gegen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzungen, weiteren beteiligten Personen sowie zur Identität des Geschädigten dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Stefan Baudler
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 12.07.2026 – 23:04

    POL-HRO: Mähdrescher fängt bei Erntearbeiten Feuer und brennt aus

    Groß Schwansee (LK NWM) (ots) - Am 12.07.2026 gegen 17:20 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über den Brand eines Mähdreschers in der Gemeinde Klein Schwansee bei Dassow. Während Erntearbeiten auf einem Getreidefeld geriet ein Mähdrescher aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen befand sich der Mähdrescher sowie 3,5 Hektar Gerstenfeld in Vollbrand. ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 12:42

    POL-HRO: Airbeat One Festival - vorläufige Bilanz der Polizeiinspektion Ludwigslust

    Neustadt-Glewe (ots) - Beim Airbeat One Festival in Neustadt-Glewe verzeichnet die Polizei einen insgesamt gelungenen Einsatz ohne größere Vorkommnisse. Nach einem insgesamt ordnungsgemäßen Verlauf der Veranstaltung zieht die Polizei eine vorläufige Bilanz (Stand: Sonntag, 12:00 Uhr). Es wurden 122 Strafanzeigen aufgenommen, darunter 29 Verstöße gegen das ...

    mehr
  • 12.07.2026 – 05:28

    POL-HRO: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Gehlsdorf

    Rostock (ots) - Am 12.07.2026, kurz nach Mitternacht, bemerkte eine Anwohnerin, dass in das Gebäude der freiwilligen Feuerwehr Gehlsdorf eingebrochen wird und verständigte die Polizei. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die unbekannten Tatverdächtigen jedoch bereits vom Tatort entfernt und konnten im Rahmen von Suchmaßnahmen nicht angetroffen werden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren