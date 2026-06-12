Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fußgängerin bei Unfall in Güstrow schwer verletzt

Güstrow / Landkreis Rostock (ots)

Am 11.06.2026 ereignete sich gegen 11:30 Uhr in der Haselstraße in Güstrow ein Verkehrsunfall, bei dem eine 93-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 40-jähriger ukrainischer Fahrzeugführer mit einem Audi A4 die Haselstraße in Richtung Ahornpromenade. Auf Höhe einer Parkplatzreihe an einem Mehrfamilienhaus beabsichtigte der Fahrer, einen rechtsseitig gelegenen Parkplatz anzufahren. In diesem Zusammenhang setzte er sein Fahrzeug zurück. Zeitgleich überquerte eine 93-jährige deutsche Fußgängerin mit ihrem Rollator die Haselstraße. Offensichtlich übersah der Fahrzeugführer die Seniorin und erfasste sie beim Zurücksetzen. Die Fußgängerin erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzung und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Rollator der Frau wurde beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

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