PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fußgängerin bei Unfall in Güstrow schwer verletzt

Güstrow / Landkreis Rostock (ots)

Am 11.06.2026 ereignete sich gegen 11:30 Uhr in der Haselstraße in Güstrow ein Verkehrsunfall, bei dem eine 93-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 40-jähriger ukrainischer Fahrzeugführer mit einem Audi A4 die Haselstraße in Richtung Ahornpromenade. Auf Höhe einer Parkplatzreihe an einem Mehrfamilienhaus beabsichtigte der Fahrer, einen rechtsseitig gelegenen Parkplatz anzufahren. In diesem Zusammenhang setzte er sein Fahrzeug zurück. Zeitgleich überquerte eine 93-jährige deutsche Fußgängerin mit ihrem Rollator die Haselstraße. Offensichtlich übersah der Fahrzeugführer die Seniorin und erfasste sie beim Zurücksetzen. Die Fußgängerin erlitt bei dem Zusammenstoß schwere Verletzung und wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Rollator der Frau wurde beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Toni Möller
Telefon: 03843 266-302
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 12.06.2026 – 11:22

    POL-HRO: Verabredung entpuppt sich als Hinterhalt - Mann in Hagenow niedergeschlagen

    Hagenow (ots) - In Hagenow ist in der Nacht zu Freitag ein Mann von einer Gruppe Jugendlicher in eine Falle gelockt und körperlich angegriffen worden. Den Angaben des 35-jährigen Opfers zufolge habe er am Abend über soziale Medien eine vermeintlich 18-jährige Frau aus Hagenow kennengelernt und sich zu einem Treffen in der Nacht auf einem Parkplatz im Kießender ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 10:36

    POL-HRO: Stromkasten, Zaun und Laterne beschädigt- Fahrer flüchtet

    Parchim (ots) - Nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht am gestrigen Abend in Parchim ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen einen bulgarischen Mann. Dabei wurden ein Stromkasten, mehrere Zaunfelder und eine Straßenlaterne beschädigt. Wie durch die ersten ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 10:30

    POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Textilgeschäft in Güstrow

    Güstrow / Landkreis Rostock (ots) - Nach einem Einbruch in ein Textilgeschäft am Güstrower Pferdemarkt bittet die Kriminalpolizei Güstrow die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung zweier bislang unbekannter Tatverdächtiger. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die beiden Männer am 28.05.2026 gegen 02:00 Uhr die Schaufensterscheibe des Geschäfts ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren