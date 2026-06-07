Polizei Essen

POL-E: Oberhausen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Essen: Messerangriff im Stadtteil Sterkrade

Essen (ots)

46415 Ob.-Sterkrade-Mitte: Sonntagnacht (7. Juni) kam es zu Streitigkeiten in der Bahnhofstraße im Oberhausener Stadtteil Sterkrade-Mitte, in dessen Verlauf ein 17-Jähriger zwei 18-Jährige mit einem Messer verletzte. Die Polizei Essen hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Mordkommission errichtet.

Laut Zeugenangaben kam es gegen 2:09 Uhr zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den beiden 18-Jährigen und dem 17-Jährigen (serbische Staatsangehörigkeit). Der 17-Jährige schlug sodann auf die 18-Jährigen (beide aus Oberhausen) ein und verletzte sie mit einem Messer. Im Anschluss flüchtete er, konnte jedoch kurz darauf in seiner Wohnung festgenommen werden.

Die beiden 18-Jährigen kamen in umliegende Krankenhäuser. Lebensgefahr kann ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Streitigkeiten dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /aro

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