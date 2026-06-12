Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Stromkasten, Zaun und Laterne beschädigt- Fahrer flüchtet

Parchim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht am gestrigen Abend in Parchim ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen einen bulgarischen Mann. Dabei wurden ein Stromkasten, mehrere Zaunfelder und eine Straßenlaterne beschädigt.

Wie durch die ersten Ermittlungen bereits bekannt ist, beabsichtigte der Fahrer eines VW Polo gegen 22.40 Uhr vom Wiesenring kommend der dort abbiegenden Vorfahrtsstra0e in den Burgdamm zu folgen. Vermutlich durch starken Regen und nicht angepasste Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kollidierte der Pkw mit einer Schutzplanke, einer Laterne, an der ein Verkehrszeichen angebracht war, und einem Stromkasten. Anschließend kam das Fahrzeug auf einem angrenzenden Grundstück zum Stillstand. Mehrere Zaunfelder wurden hierdurch beschädigt. Zeugen beobachteten, wie sich der Polo-Fahrer fußläufig nach dem Unfall von der Unfallstelle entfernte. Im Rahmen der Ermittlungen wurde der vermeintliche Fahrer an der Anschrift des Fahrzeughalters angetroffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief negativ. Es stellte sich heraus, dass der 31-jährige Bulgare zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro beziffert.

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