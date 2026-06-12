Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch in Textilgeschäft in Güstrow

Güstrow / Landkreis Rostock (ots)

Nach einem Einbruch in ein Textilgeschäft am Güstrower Pferdemarkt bittet die Kriminalpolizei Güstrow die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung zweier bislang unbekannter Tatverdächtiger.

Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die beiden Männer am 28.05.2026 gegen 02:00 Uhr die Schaufensterscheibe des Geschäfts ein und entwendeten Schmuck. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 650 Euro geschätzt.

Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Im Rahmen der Ermittlungen konnten jedoch Bildaufnahmen der Tat gesichert werden, auf denen die beiden männlichen Tatverdächtigen zu erkennen sind. Das Amtsgericht Rostock hat die Veröffentlichung der Bilder zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung beschlossen.

Nach Zeugenaussagen handelt es sich bei den Tatverdächtigen um zwei sportlich wirkende, eher jugendlich erscheinende Männer.

Beschreibung des ersten Tatverdächtigen: * schwarze Stoffhose mit breitem rötlichen Streifen unterhalb des Knies * schwarzer Hoodie * weiße Handschuhe * helle, vermutlich graue Turnschuhe mit weißen Socken * führte einen weißen Stoffbeutel der Supermarktkette "CAP" mit sich

Beschreibung des zweiten Tatverdächtigen: * auffällige Jacke mit dunklem oberen Bereich und rötlicher Färbung unterhalb der Brust * dunkler und roter Bereich der Jacke im Frontbereich durch weißen Streifen getrennt * dunkle Hose * dunkle Turnschuhe mit heller Sohle

Die veröffentlichten beiden Bilder der Tatverdächtigen sind unter folgendem Link abrufbar:

https://shorturl.at/Vd2ko

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Wer kann Hinweise zu den abgebildeten Personen geben oder Angaben zu deren Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Telefonnummer 03843 2660, über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Die regionalen Medien werden gebeten, die Fahndungsbilder im Rahmen der Berichterstattung mit zu veröffentlichen. Ebenso wird um Unterstützung bei der Ausstrahlung der Öffentlichkeitsfahndung gebeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell